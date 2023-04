Umbria, Capitale italiana della cultura: Assisi, Orvieto e Spoleto dopo la sconfitta rilanciano

01 aprile 2023 a

Dopo la proclamazione di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, le tre candidate umbre, Assisi, Orvieto e Spoleto tornano a casa deluse ma non intendono fermarsi. I progetti contenuti nei dossier avranno un domani.

Capitale italiana della cultura 2025: Agrigento. Delusione per Assisi, Orvieto e Spoleto

“Siamo convinti che Assisi sia già una capitale: capitale di valori e capitale del cuore di tutti - riporta la delegazione di Assisi - . Il nostro progetto Creature e creatori andrà comunque avanti: il 2025 sarà un anno eccezionale”. Dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani arriva il commento: “Orvieto non è Capitale della Cultura, ma in questa entusiasmante avventura ha ritrovato un capitale culturale e umano immenso che è il premio più importante che portiamo a casa, frutto del lavoro, della passione e di una nuova consapevolezza della città”. “Il nostro – dice – è un progetto ambizioso. ma assolutamente sostenibile e realizzabile, che abbiamo costruito insieme alla città, che guarda ai giovani e al futuro, che ha innescato un processo che vogliamo e dobbiamo proseguire. Come in tutte le competizioni c’è un solo vincitore e sarebbe ipocrita dire che non c’è amarezza. Ma questo non può offuscare il lavoro che è stato fatto, una sfida nella quale abbiamo creduto convintamente sin dall’inizio malgrado qualche scetticismo iniziale, malgrado gli ultimi giorni che non sono stati affatto facili in cui siamo stati sottoposti a immotivate e ingiustificate pressioni. Orvieto è e resta MetaMeraviglia”.

Anche da Spoleto arrivano le parole del sindaco Andrea Sisti: “Il lavoro che abbiamo svolto, come già detto in passato, non andrà perso perché il dossier La cultura genera energia è un progetto di prospettiva che interessa il futuro della nostra città e del nostro territorio. Il nostro progetto è contenuto nella strategia di mandato, dove ogni opera ed evento viene declinata. Ovviamente avremmo voluto ottenere il titolo, ma come ho sempre detto per noi il lavoro è solo iniziato. Le qualità messe in campo, l’abnegazione dimostrata dal gruppo di lavoro interno e dal Comitato tecnico scientifico che ci ha affiancato ci impegna ancor di più a realizzare tutti i progetti”.

Come promesso dallo stesso ministro Sangiuliano i progetti non andranno dispersi verrà avviata l’iniziativa “Cantiere città”, dedicata a tutte le città finaliste: un progetto di formazione ed empowerment per consolidare le idee e le competenze delle amministrazioni finaliste. Con questa iniziativa il Ministero della cultura risponde all’esigenza, manifestata dalle stesse città, di non disperdere il loro capitale progettuale.

