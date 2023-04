Umbria, a Città di Castello agenti della polizia locale fermano rapinatrice: premiati

Paolo Puletti 01 aprile 2023 a

Agenti della polizia locale bloccano rapinatrice e soccorrono la vittima. Premiati dal Comune di Città di Castello. L’uno al lavoro fuori dal territorio di competenza, l’altra libera dal servizio. Eppure capaci in un istante di unirsi, spinti dal senso del dovere e dal coraggio, per assicurare alla giustizia due malviventi in fuga dopo una rapina ai danni di un anziano. Il sindaco Luca Secondi e il comandante della polizia locale tifernate, Emanuele Mattei, hanno premiato con un encomio solenne il maresciallo della polizia locale di Magione, Andrea Volpi, e l’agente della polizia locale tifernate, Eleonora Lotti. Insieme a loro hanno ricevuto un elogio scritto anche l’agente scelto, Paolo Franchi, e l’agente Riccardo Lucci della polizia locale tifernate. Presente alla cerimonia il comandante della polizia locale di Magione, Mario Rubechini. I fatti risalgono al 16 febbraio, quando il maresciallo Volpi, a Città di Castello per alcune pratiche da svolgere nell’ufficio del Giudice di pace, e l’agente Lotti, alla guida della propria auto nel centro storico, si sono trovati per caso in piazzale Enrico Ferri. A pochi metri da loro, una cittadina rumena di 20 anni (con due figli piccoli) aveva appena rapinato un pensionato di 70 anni, sfilandogli il portafogli di tasca e strattonandolo fino a farlo cadere. Allertati da alcuni passanti che avevano assistito all’accaduto, Volpi e Lotti hanno bloccato l’uscita del parcheggio con le rispettive auto per impedire che la donna si allontanasse con un complice. I fuggiaschi sono stati identificati da una volante del commissariato e dagli agenti della polizia locale Franchi e Lucci, che hanno soccorso la vittima della rapina, in stato confusionale dopo la caduta a terra. Insieme hanno contribuito al recupero di 300 euro, occultati nel pannolino di uno dei figli della ventenne. A conclusione dell’operazione la donna è stata arrestata per rapina, mentre un complice denunciato a piede libero.

