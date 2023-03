Umbria: Città di Castello, scappa da marito violento e si rifugia in un negozio

31 marzo 2023 a

Gli agenti della polizia di Stato di Città di Castello sono intervenuti in un esercizio commerciale nella frazione di Cornetto dove una donna si era rifugiata per fuggire all’aggressione del marito. La vittima, visibilmente scossa, ha riferito che, in seguito ad una lite, era stata minacciata di morte dal coniuge.

Spaventata, aveva deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. E' stato quando la donna è uscita di casa che l’uomo l’ha raggiunta in macchina, aggredendola verbalmente e reiterando le minacce. A quel punto, si era rifugiata dentro un esercizio commerciale dal quale aveva chiesto aiuto alla polizia.

Dopo aver presentato querela, gli agenti hanno preso contatti con il centro antiviolenza di Città di Castello che si è immediatamente attivato per aiutare la vittima. I poliziotti hanno denunciato l’uomo all’autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate.

