Bevagna, incendio in un capannone: crolla il tetto. Vigili del fuoco al lavoro

Incendio in corso a Bevagna, in provincia di Perugia, nella zona industriale, dove ha preso fuoco un capannone. Il fumo nero si vede da chilometri di distanza, e sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco, con 7 squadre provenienti da Perugia, Foligno, Assisi e Todi, oltre a 10 automezzi di soccorso. Circa 25 le unità dei vigili del fuoco impegnate, coordinate da 2 funzionari. Il capannone, un capannone prefabbricato, ha una superficie di circa 800 mq. Il tetto è crollato, fortunatamente al momento non risultano persone coinvolte.

