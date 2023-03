Terni, ospedale e tagli alla sanità: il 14 aprile manifestazione in piazza dei sindacati

Simona Maggi 31 marzo 2023 a

a

a



Indebolimento della sanità pubblica e tagli ai servizi a discapito dei cittadini. Questi i temi che tratteranno i sindacati che scenderanno in piazza il 14 aprile 2023 a Terni.

Sanità, ecco le pagelle targate Agenas: ospedali regionali tra insufficienze e giudizi positivi

Ad annunciare la mobilitazione per una sanità che sia davvero “diritto universale per tutti” sono stati ieri i segretari di Cgil, Cisl e Uil della provincia di Terni, Claudio Cipolla, Riccardo Marcelli e Fabio Benedetti (nella foto), che hanno presentato il documento elaborato dai tre sindacati con le richieste per “curare la sanità ternana”.

Sanità, sul territorio regionale mancano 95 medici di base

I punti principali da trattare sono: prevenzione, strutture, investimenti, personale, liste d’attesa, servizi territoriali e appalti.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 31 marzo 2023

Il Tribunale dei diritti del malato: "Sempre più cittadini rinunciano a curarsi. Così si smantella il sistema pubblico"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.