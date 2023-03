Terni, omicidio Borgo Rivo, la vittima lavorava in una pescheria. Il marito portato in questura

30 marzo 2023 a

a

a

Aveva 56 anni, si chiamava Zenepe, era di origine albanese e lavorava da tanti anni in una pescheria della zona, la donna uccisa nel pomeriggio di giovedì 30 marzo 2023 in via del Crociere, nella zona di Borgo Rivo, a Terni. Ad essere accusato dell'omicidio è il marito, Xhefer Uruci, 62 anni, che è stato accompagnato in questura dagli uomini della squadra mobile, intervenuti sul luogo del delitto con i colleghi della squadra volante e della polizia scientifica.

Donna uccisa a coltellate nella sua abitazione di Borgo Rivo

A rendersi conto per primo di ciò che stava accadendo, è stato il figlio della coppia che era al lavoro fuori Terni, in provincia di Viterbo, ed è stato raggiunto da una telefonata drammatica del padre, che minacciava di "fare un casino". Sotto si udivano le grida della madre.

L'omicida- suicida nella lettera: "Chiedo scusa alle figlie"

Quando il ragazzo è rientrato in casa ha trovato la povera Zenepe che giaceva sul pavimento dello spazio comune fra soggiorno e cucina, senza vita. In un lago di sangue. Colpita al collo con un coltello. Sul posto si sono portati anche il dirigente della Mobile, Davide Caldarozzi, il sostituto procuratore Giorgio Panucci e il medico legale Marco Albore e gli elementi raccolti vanno in un'unica direzione.

Ammazza la compagna con un colpo di pistola alla nuca. Poi si costituisce portandosi le sigarette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.