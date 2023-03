Tuoro, l'omicida nella lettera: "Chiedo scusa alle figlie"

Fra. Mar. 31 marzo 2023 a

“Chiedo scusa alle figlie di Francesca, non volevo ucciderla, ma è l’ennesima volta che era fuori controllo per l’alcol”. Una sorta di auto assoluzione quella che Lamberto Roscini scrive in una delle lettere che ha lasciato nella casa in cui viveva con l’ex moglie a cui lunedì ha tolto la vita prima di farla finita. Nella lunga missiva che il 67enne ha lasciato sul tavolo del soggiorno della casa prima di togliersi la vita, tra una frase farneticante in cui chiede di “pregare” per le anime sua e di Francesca e l’altra, confessa di averle “messo le mani al collo”. In diversi passaggi scrive di averla uccisa e tira in mezzo la presunta dipendenza dall’alcol della donna. “Maledetto alcol” si legge nel manoscritto, “maledette birre”. Come se, anche ipotizzando una dipendenza da qualcosa, questa possa essere un’attenuante, una motivazione per un omicidio. Un femminicidio....

