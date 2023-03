Umbria, export da record per due aziende umbre

31 marzo 2023 a

a

a

Ci sono anche due imprese umbre tra le 250 che in Italia fanno registrare numeri record per l’export. Si tratta della Wde Maspell di Narni Scalo, eccellenza nella produzione di impianti per l’essiccazione e il trattamento termico sottovuoto del legno e della Galassia srl di Ponte San Giovanni, a Perugia, azienda tra le più storiche del territorio per la produzione di capi in cashmere.

Confcommercio, tre percorsi per il rilancio ed evitare il declino

La classifica Campioni di export 2023 - realizzata da Il Sole 24 Ore e dalla piattaforma tedesca di indagini di mercato Statista - elenca le 250 aziende con il maggior tasso di export nel 2021 tra quelle che producono beni in Italia ed esportano a livello internazionale. Per essere inclusa in questa speciale graduatoria, un’azienda deve soddisfare una serie di requisiti tra cui aver realizzato un fatturato compreso tra 1,5 milioni e 500 milioni di euro e avere un polo produttivo in Italia. Il calcolo della quota di export è determinato dal rapporto tra il fatturato proveniente dall’attività di export e quello totale dell’azienda nell’anno di riferimento: la soglia minima per l’ingresso in classifica è del 31,2%. Per quanto riguarda le 2 aziende umbre, la Wde Maspell di Narni Scalo (23esima posizione in classifica) ha toccato quota 93,85% con i suoi 11 dipendenti mentre la Galassia srl di Perugia (80esima posizione) ha raggiunto il 78,97%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.