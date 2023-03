Gualdo Tadino, abitanti sotto quota 15.000: adesso lo certifica anche l'Istat

31 marzo 2023 a

E' ufficiale anche per l'Istat, Gualdo Tadino è scesa sotto i 15mila abitanti. Infatti nella gazzetta ufficiale del 3 marzo è stato pubblicato il dato derivante dal censimento 2021 relativo alla popolazione. Per Gualdo Tadino gli abitanti sono 14.313, quindi sotto la soglia dei 15mila. Sono più di 1.400 gli abitanti in meno rispetto al censimento del 2011, quando gli abitanti di Gualdo Tadino erano 15.725. E’ stato il 2017 l’ultimo anno in cui la città è stata al di sopra della fatidica soglia dei 15mila abitanti, appena 40 in più, da quella data la tendenza è stata sempre sotto i 14mila, ufficializzata definitivamente con il decreto dell'Istat.



