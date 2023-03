Terni, è morto Carmelo Salzone il re dei cocktail. Aveva 72 anni

Antonio Mosca 30 marzo 2023 a

Giovedì 30 marzo, alle 14, nella basilica di San Valentino, a Terni, si svolgeranno i funerali di Carmelo Salzone (nella foto), storico barman ternano morto per una malattia a 72 anni.

In città era conosciutissimo e tutti lo ricordano nel suo Caffè Le Roi in via Porta San Giovanni, sempre sold out per gli happy hour.

Un professionista impeccabile, dotato di grande stile ed eleganza, e un pezzo di storia ternana che se ne va.

