Sanità Umbria, firmato l'accordo: stabilizzati 500 precari

29 marzo 2023

I sindacati portano a casa un risultato importante contro il precariato nella sanità umbra: è stato infatti siglato l’accordo sulle stabilizzazioni di circa 500 lavoratori e lavoratrici. A sottoscriverlo nei giorni scorsi, con la Regione e le 4 aziende sanitarie e ospedaliere, sono stati i segretari di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Nursing Up e Nursind, insieme alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della dirigenza area Sanità. L’accordo consentirà di avviare subito i passaggi a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid, in possesso dei requisiti necessari (almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022). Accanto a questo i sindacati hanno ottenuto anche la proroga di tutti i restanti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Il passaggio successivo sarà l’avvio di una nuova procedura per le stabilizzazioni secondo Milleproroghe. Infine, nel corso della riunione del tavolo sindacale, è stato annunciato da parte della Regione il via libera alla definizione delle graduatorie e all’assunzione dei vincitori del concorso per Oss 2021.

