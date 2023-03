Terni: Ast Arvedi, fermate brevi degli impianti per Pasqua

29 marzo 2023 a

La produzione si attesta su livelli alti e per questo è stata prevista una fermata breve, per Acciai speciali Terni, in occasione delle festività pasquali 2023.

Al reparto acciaieria gli impianti saranno spenti alle 22 di mercoledì 5 aprile e riavviati alle 14, all’inizio del secondo turno, martedì 12 aprile, mentre al treno a caldo dalle 6 di mercoledì 5 aprile alle 14 di mercoledì 12 aprile 2023.

Ancora più contenute le fermate negli altri reparti. Alla laminazione a freddo, Pix1 e Pix2, Centro di finitura e società delle Fucine, dalle 22 di sabato 8 aprile alle 6 di martedì 11 aprile.

