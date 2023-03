Terni: campi da padel a Collescipoli, partito l'iter per un nuovo impianto

29 marzo 2023 a

Collescipoli e il padel, una combo che di certo negli ultimi anni non è passata inosservata. A Terni nell'ultimo quinquennio di nuove strutture per questa disciplina sportiva ne sono sorte diverse, in ordine di tempo ci sono ad esempio quelle panoramiche a Colle dell'Oro.

Ora nei dintorni della frazione ternana c'è una novità in arrivo: due nuovi campi, uno dei quali coperto, non lontano dal campo di calcio ‘Bernardini’.

A confermare l'iter in via di sviluppo è stato l'assessore all'urbanistica del Comune di Terni, Federico Cini, chiamato in causa da un'interrogazione del capogruppo del Pd Francesco Filipponi.



