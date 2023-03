Perugia, spilla 177 mila euro a tre anziani: badante a processo

Fra. Mar. 29 marzo 2023 a

a

a

E’ accusata di avere spillato circa 177 mila a tre anziani presso cui ha lavorato come badante. Per questo motivo una donna di 64 anni è a processo per truffa aggravata ed estorsione. Secondo quanto ricostruito nel capo di imputazione, la donna, una 64enne di origine algerina, avrebbe raccontato falsamente ai suoi assistiti che sua figlia “era ricoverata in una comunità per tossicodipendenti...

Tentata truffa a un anziano: "Suo figlio è molto grave, servono 23 mila euro"

Tentata truffa a un anziano: "Suo figlio è molto grave, servono 23 mila euro"









