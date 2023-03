Umbria, omicidio suicidio: prima la strangola, poi si impicca. Tragedia a Tuoro del Trasimeno

Francesca Marruco e Gabriele Burini 29 marzo 2023 a

Prima l'ha uccisa, poi si è impiccato. I cadaveri di Francesca Giornelli e Lamberto Roscini sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 28 marzo in una abitazione di via Sette Martiri, a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Il proprietario dell'immobile, dove i due vivevano, non riusciva a contattarli e quindi ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri arrivati sul posto, hanno fatto la macabra scoperta: lei era senza vita nel suo letto, coperta da un lenzuolo, lui era poco distante, impiccato. Nell'abitazione i carabinieri hanno trovato un biglietto in cui l'uomo ha confessato di aver ucciso la donna, strangolandola. Lei era figlia di Franco Giornelli, attore e regista di Perugia. Lui era particolarmente conosciuto tra i vicini.

