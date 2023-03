Perugia, torte pasquali boom di richieste nei forni

29 marzo 2023 a

a

a

Una Pasqua con il segno più nei forni storici dI Perugia. Si registrano aumenti consistenti delle vendite soprattutto della tradizionale torta con il formaggio anche a fronte di un incremento del prezzo dovuto a rincari dei costi di gestione e delle materie prime soprattutto di zucchero, uova e formaggio. Nel caso specifico della torta di Pasqua nei forni perugini il rincaro va da 50 centesimi a 1 euro al chilo; mentre per quanto riguarda le colombe e le ciaramicole si arriva fino a 2 euro sempre al chilo.

Zubin Mehta a Orvieto per il concerto di Pasqua della Rai



Secondo Marica Cerquiglini dell’omonimo forno-pasticceria di Perugia le tendenze dei consumatori sono dirette all’acquisto di un prodotto sempre di maggiore qualità e a c’è anche un’altra considerazione che Marica ci tiene a far presente: “C’è sempre meno possibilità di farle in casa così si ricorre a forni qualificati per l'acquisto. Da una parte quindi cresce l’interesse a mantenere viva la tradizione dall’altra scompaiono nelle case gli anziani, custodi delle ricette. Tant’è che fino a qualche anno fa, ospitavamo nei nostri forni per la cottura una grande quantità di torte fatte in casa poi si è andata via via assottigliando la richiesta”. Da qui i volumi di vendita in crescita nei negozi qualificati.

Turisti al top per la Pasqua



E se per Marica Cerquiglini è ancora presto per fare bilanci pasquali per Matteo Pioppi, della famiglia titolare dello storico Forno di Mantignana, frazione di Corciano, il maggior volume delle vendite è già quantificabile in circa il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. “Una altro fenomeno che stiamo riscontrando - prosegue Pioppi -è la grande richiesta che ci arriva dalle vendite online. Negli ultimi tre anni su questo canale gli ordini stanno crescendo e arrivano da oltre i confini regionali, soprattutto dal Lazio, da Roma. E’ un servizio che abbiamo voluto dare e che ora sta rappresentando una fetta importante dell’attività”. Anche Marica Cerquiglini conferma un aumento delle spedizioni dei prodotti in altre regioni d’Italia: “Con il Covid si è sperimentata questa modalità che poi è rimasta nelle abitudini delle famiglie”.

Turisti al top per la Pasqua

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.