Tuoro sul Trasimeno, moglie e marito morti in casa: carabinieri sul posto

Fra. Mar. e Gab. Bu. 28 marzo 2023 a

I cadaveri di moglie e marito sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di Tuoro sul Trasimeno. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Sul posto si trovano carabinieri, 118, il medico legale e il magistrato di turno. Da una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe tolto la vita. Non è chiaro se in seguito al rinvenimento del cadavere della moglie o se prima del gesto autolesionista sia accaduto dell'altro.

Servizio in aggiornamento

