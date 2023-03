Umbria, a Scheggino torna Diamante Nero con la frittata gigante al tartufo

Eleonora Sarri 29 marzo 2023 a

E' tutto pronto per la mostra mercato il Diamante Nero di Scheggino dedicata al tartufo nero e alle eccellenze enogastronomiche della Valnerina. La manifestazione, in programma nel fine settimana tra venerdì 31 marzo e domenica 2 aprile, è stata presentata in Regione alla presenza del sindaco, Fabio Dottori, dell’assessore regionale Roberto Morroni, del presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini, e del direttore artistico e organizzatore della manifestazione, Maurizio Mastrini. Una XVI edizione che vedrà portare all’attenzione dell’opinione pubblica il problema dello spopolamento della Valnerina. Venerdì, prima giornata di mostra mercato, tavola rotonda sul tartufo nero come strumento di valorizzazione del luogo e di ripopolamento del territorio montano. Taglio del nastro sempre venerdì alle 12. Sabato il comico di Made in Sud Marco Capretti, il giornalista Roberto Giacobbo, il cardiochirurgo Massimo Massetti, Federico Moccia e Benedetta Rinaldi si raduneranno per la CaVip alle 11. Si tratterà di una cava del tartufo presso una delle tartufaie Urbani. Sempre sabato alle 16 spazio a Vincenzo Albano, rivelazione di Zelig. Per i più piccoli film, frittata baby, museo della Fiaba e la Casa contadina. Domenica due show cooking con studenti e massaie. E poi musica. Conclusione domenica alle 16 con la frittata da record, realizzata con 2023 uova e 70 chili di tartufo da volontari della Pro loco. Madrina del momento l’attrice Manuela Arcuri.

