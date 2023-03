Terni, sei feriti nel frontale tra due auto nel sottopassaggio

27 marzo 2023 a

E' di sei feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di lunedì 27 marzo a Terni, in via Eclo Piermatti, al quartiere Borgo Bovio.

Il violento urto frontale tra due autovetture si è verificato in un sottopassaggio. Una Peugeot, condotta da una donna, si è scontrata con una Bmw con cinque persone a bordo.

Nessuno dei feriti, trasportati all'ospedale Santa Maria, risulta in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale per accertare con più esattezza le cause dell'incidente stradale.

