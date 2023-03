Umbria, rider: in 23 controllati, scatta una denuncia

27 marzo 2023 a

Sono 23 i rider controllati in Umbria, nell’ambito delle verifiche straordinarie dei carabinieri, volti a individuare le forme di sfruttamento, attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery.

I controlli effettuati in tutta Italia sono stati finalizzati al contrasto del caporalato digitale.

Dei 23 fattorini controllati in Umbria - fanno sapere i carabinieri di Perugia - 20 sono extracomunitari. Durante l'ispezione effettuata è stata riscontrata la cessione di un account. Ed è scatta la denuncia.

Angelo Manzotti, segretario generale Cisl: "Bisogna ripartire dai diritti"





