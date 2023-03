Terni, ragazza senza casa fa lo sciopero della fame di fronte al Comune

27 marzo 2023 a

E' senza casa dall'ottobre di due anni fa e ora ha deciso di fare lo sciopero della fame. La ragazza si chiama Valentina e durante la mattinata di lunedì 27 marzo ha organizzato un sit in (nella foto) sotto palazzo Spada, a Terni.

"Sciopero della fame a oltranza"

Una protesta insolita che non è passata inosservata. In tanti si sono fermati per esprimerle la propria solidarietà.

La giovane donna ternana è tornata a chiedere l'intervento del Comune per fare fronte ai problemi sollevati e darle un tetto sotto cui dormire.

