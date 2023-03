Perugia, furto di oro e gioielli in piena mattinata

27 marzo 2023 a

Ancora furti in via dei Filosofi a Perugia. Sabato 25 marzo i ladri si sono introdotti in una abitazione intorno alle 11 dopo aver a lungo lavorato alla porta d’ingresso, scassinandola con un trapano alimentato a batteria, sono entrati e in pochi minuti hanno compiuto il furto indisturbati, dileguandosi in poco tempo.

All’interno dell’abitazione velocemente hanno subito individuato il mobile dove erano custoditi gli oggetti preziosi, hanno creato una cavità nel legno e portato via i cassetti con oro e oggetti preziosi. Pochi i contanti, invece, che sono riusciti a trovare.

Hanno, infine, risparmiato il computer, prezioso strumento di lavoro per la proprietaria, libera professionista.

Il furto oltre al danno subito ha sollevato un dibattito nel quartiere sul senso di solidarietà e di reciproca soccorso tra vicini.

Sembra, infatti, impossibile che gli altri residenti del palazzo non abbiano prestato attenzione a quanto stesse succedendo. Come riporta il presidente dell’associazione di quartiere Filosofiamo, Francesco Berardi: “I vicini hanno pensato che ci fossero nell’appartamento operai al lavoro. Nessuno si è preoccupato di accertarsi ulteriormente”.

C’è chi parla di troppa indifferenza da combattere per salvaguardarsi da una piaga che sembra non dare tregua alla città, a qualsiasi ora del giorno e della notte, suscitando molta preoccupazione tra i cittadini

