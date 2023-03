Fask in concerto al teatro Morlacchi di Perugia: "Realizziamo il nostro sogno". Inizia il tour, data di mercoledì sold out

Gabriele Burini 27 marzo 2023 a

I Fast Animals and Slow Kids ci hanno preso gusto. Dopo il successo del tour del 2022, la band perugina torna sul palco uscendo però dalla comfort zone. Sì, perché se ormai tutti sono abituati a vedere Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini cantare e suonare nei club, palazzetti e arene all’aperto di tutta Italia, in pochi si aspettavano di vederli a teatro con una piccola orchestra da camera di sei elementi. Accanto ai quattro componenti storici della band ci saranno Francesco Chimenti al violoncello, Franco Pratesi al violino, Matteo Del Soldà alla viola, Daniel Boeke ai legni, Ivan Elefante alle trombe e al flicorno e Francesco Pellegrini al fagotto. Il tour partirà mercoledì dal teatro Morlacchi di Perugia (data sold out così come quelle di Milano e Bologna), dove tornerà mercoledì 3 maggio per la serata conclusiva. Nel mezzo, sei tappe in altrettanti teatri storici italiani.

Alessio Mingoli, come nasce l’idea di questo tour?

E’ un sogno che avevamo da sempre. Siamo sempre stati stimolati dal metterci alla prova con nuovi suoni e strumenti, già dal nostro secondo album. Quindi, cosa meglio di un’orchestra che ti dà infinite possibilità per continuare questo processo? In questo periodo abbiamo visto uno spiraglio per poterlo realizzare. Abbiamo conosciuto il maestro Carmelo Patti, l’arrangiatore delle parti musicali e direttore d'orchestra, e da lì è nata l’idea di chiudere un ciclo nato con È già domani, realizzando un sogno.

Quanto avete lavorato per l’arrangiamento dei brani e quanto è stato difficile?

È stato un lavoro importante, durato mesi. Non è stato banale. Abbiamo creato degli arrangiamenti inediti perché non volevamo fare un concerto solo acustico, ma nemmeno prettamente elettrico. Sarà un qualcosa di ibrido e particolare, creato appositamente per questa occasione, grazie anche a un direttore d’orchestra che ci ha aiutato e ha creato degli arrangiamenti speciali.

Solitamente ai vostri concerti il pubblico si scatena, mentre il teatro è visto come un posto più formale. Ci sarà comunque modo di cantare e ballare?

Ovviamente il teatro è un contesto particolare, quantomeno per i luoghi adibiti ai nostri live. Però anche questa è una cosa che ci stimolava, perché se da un lato perde in energia, dall’altro guadagna in bellezza. Questi teatri sono bellissimi, a partire dal Morlacchi. Siamo emozionati solo al pensiero di suonare in questo teatro, il più importante della nostra città, per ben due volte. A prescindere da ciò, quello che diciamo a tutti è di sentirsi liberi di cantare e ballare. La bellezza sarà proprio quella: vedere un posto come un teatro, che ce lo immaginiamo composto, pieno di persone che cantano e ballano. Sarà una sensazione bellissima, sentitevi liberi di vivere il concerto come meglio credete.

L'intervista del Corriere ai Fask: "Percorso che prosegue"

Il tour si chiama Una notte con: Fast Animals and Slow Kids - Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera. Come si dividono questi atti?

Lo abbiamo diviso in quattro atti per dargli una connotazione teatrale. Il numero non è casuale, rappresenta noi quattro, le nostre anime, un po’ quello che c’è all’interno della band. Spesso durante i concerti si prova a mettere in scaletta delle canzoni in base alle affinità musicali, alla tonalità. In questo caso invece le abbiamo divise secondo un’altra logica, ovvero le tematiche. Abbiamo diviso le canzoni per argomenti e le sviscereremo durante la serata, perché ci saranno delle parti parlate dove ci sarà un confronto che ci portiamo dietro dal tour acustico. Parlare delle canzoni, di alcuni loro lati, in un modo che non riusciamo a fare durante i concerti tradizionali ci piace molto, soprattutto in questo contesto.

Nel 2023 sono anche dieci anni dalla pubblicazione di un album importante per voi, Hybris. Cosa è rimasto di quei Fask e cosa, invece, è cambiato?

Il tempo è volato e nelle nostre vite ci sono stati diversi cambiamenti, soprattutto personali. In questi dieci anni alcuni di noi sono diventati padri, c’è stata una pandemia e ci sono stati tanti piccoli eventi personali, una serie di esperienze che ci hanno segnato e che sommate insieme danno un risultato almeno in parte diverso rispetto a quelli che eravamo anni fa. Ma dal punto di vista musicale, l’approccio e lo spirito che ha tenuto viva la band all’inizio è sempre lo stesso. Abbiamo fondato i Fask mentre suonavamo tutti sparsi in altre band perugine. I Fask erano l’unico gruppo talmente libero da non curarsi nemmeno del nome impronunciabile. Abbiamo fondato la band per il semplice fatto di stare bene insieme ad altre persone. Un aspetto che è ancora così. I Fask di allora sono gli stessi di adesso, seppure ci sia stata un’evoluzione. Fa parte della nostra libertà musicale che ci siamo sempre dati, ed è coerente con quel tipo di approccio lì: cercare di mettersi sempre in gioco, di cambiare, di cercare nuove sfide. Questo tour è proprio questo: un qualcosa di nuovo, che ti fa sentire la terra tremare sotto i piedi, ed è la fiamma che da sempre ci tiene vivi.

