Umbria, pensioni all'osso: una su 3 è sotto i 1.000 euro

Sono 229.375 le pensioni previdenziali erogate in Umbria, di queste una su tre resta sotto i mille euro. E a essere penalizzate sono soprattutto le donne che rispetto agli uomini percepiscono un assegno medio di quasi la metà.

In Umbria si pagano più pensioni che stipendi

I numeri sono quelli che emergono dall’Osservatorio Inps, dati aggiornati all’anno in corso e che escludono i dipendenti pubblici. Entrando nel dettaglio, nel cuore verde d’Italia sono 91.802 le pensioni di invalidità e vecchiaia per un importo medio di 1.330 euro ma con una differenza sostanziale tra uomini e donne. Queste, infatti, sono 44.512 e per loro l’assegno medio mensile è di 767,99 euro contro quello degli uomini che si attesta sui 1.860 euro.

