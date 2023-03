Giornate di primavera in Umbria, i gioielli messi in mostra dal Fai registrano 12 mila presenze

27 marzo 2023 a

Quasi 12 mila visitatori per i tesori dell’Umbria messi in mostra dal Fai per le Giornate di primavera nel fine settimana che si è appena concluso. A Perugia la villa di proprietà della Banca d’Italia, sulla sommità della collina di San Marco, raggiunge da sola quota 7.900 presenze.

Un record. E’ la scuola di formazione dei banchieri italiani e dell’alta dirigenza di via Nazionale, a Roma. Il parco circostante è stato progettato dal noto paesaggista Pietro Porcinai. E’ la prima volta che la villa viene aperta al pubblico. E il successo è stato travolgente e inaspettato.

