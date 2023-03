Umbria, controlli della polizia sulle principali strade: 182 infrazioni, 2 patenti ritirate e 3 veicoli sequestrati

26 marzo 2023 a

Nell’ultima settimana la Polizia Stradale di Perugia ha monitorato 251 veicoli e 315 persone. Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 255 infrazioni al codice della strada. Tra queste, nel corso dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, i poliziotti hanno sanzionato 74 conducenti per il superamento dei limiti previsti.

Trentuno multe al giorno da parte della Polizia Stradale. 154 automobilisti ubriachi alla guida

Tra le attività pianificate, di rilievo anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera.Sono state 182 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale.

Controlli su Tir e autobus: 98 multe, 31 per eccesso di velocità

Nel complesso, sono stati decurtati di 335 punti patente e ritirate 2 patenti di guida; sequestrati anche 3 veicoli. Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri. Sono stati effettuati, infatti, 39 interventi per soccorso stradale e 15 per rilevamento degli incidenti.

Controlli della polizia stradale: in una settimana 312 multe e 394 punti patente decurtati

