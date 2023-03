Perugia, corpi di reato in vendita: c'è anche un orecchino sporco di sangue

Alessandro Antonini 26 marzo 2023 a

Un rolex da donna costa 6 mila euro, un Cartier è stimato 1.200. C’è anche un orecchino sporco di sangue stimato da gli 80 e i 60 euro. Traccia ematica compresa.

Regalansi piedi di porco, per chi acquista anche il bottino rubato per cui sono stati utilizzati: una statua nuragica e quattro modellini di automobili. Sono solo alcuni dei corpi di reati posti sotto sequestro e ora messi in vendita dall'ufficio giudiziario del tribunale di Perugia.

Servizio completo nell'edizione del 26 marzo del Corriere dell'Umbria

