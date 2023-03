Umbria, un'azienda su dieci ha titolari stranieri: sono 9.752

26 marzo 2023 a

a

a

Un’azienda su dieci in Umbra ha stranieri come titolari (10.3%), ma se nel 2012 la regione era sopra la media nazionale, oggi è sotto (in Italia è 10.7%). Inoltre la crescita delle aziende straniere (+2.8%, dieci anni fa infatti erano il 7.5%), come nel resto d’Italia, non compensa il calo di quelle di italiani. Nel dettaglio le aziende italiane chiuse nell’ultimo decennio sono state 3.831, quelle aperte di stranieri 2.560 ed ecco un buco, complessivo, di 1.271 aziende perse nel territorio regionale. Il report lo fornisce di un’indagine nazionale curata dall’Ufficio comunicazione e stampa della Camera di commercio dell’Umbria, basata su dati Infocamere-Unioncamere.

L'archistar Mario Botta farà risorgere la cittadella giudiziaria

I cinque Comuni dell’Umbria che presentano le percentuali più elevate di imprese di stranieri sul totale di quelle del territorio comunale sono Fossato di Vico (19%), Attigliano (18,3%), Tuoro sul Trasimeno (17,8%), Valtopina (15,2%) e Parrano (14,8%). Il quadro diventa più significativo se si guarda ai comuni più grandi, quelli sopra i 15mila abitanti. Umbertide tira la volata con 13,9 imprese di stranieri ogni 100 esistenti nel comune, quindi Terni (13,8%), Gualdo Tadino (13,6%), Foligno (12,5%) e Perugia (12,3%).

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 26 marzo 2023

Il Comune cancella multe fino a mille euro a 10 mila cittadini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.