Amelia, Filippo Bernardini prosciolto negli Stati Uniti: è arrivato in Inghilterra

Filippo Bernardini è in Inghilterra. E' tornato a casa sua. Si sta riposando, dice il papà Piero, ex vicesindaco di Amelia. Poi tornerà ad Amelia per riabbracciare la famiglia, per una visita ai suoi cari che tanto gli sono stati accanto in questi mesi.

La vicenda del bibliofilo che amava così tanto la letteratura da farsi inviare con l'inganno i dattiloscritti inediti dai grandi scrittori internazionali, si è risolta per quello che è, per quello che almeno in Italia sempre era stata considerata: una burla, una beffa fatta col solo intento della passione, dell'amore sconfinato per i libri. Una passione divoratrice, come è emerso nel corso della vicenda giudiziaria. Filippo non ha ricattato nessuno, non ha ricavato un solo centesimo da questa storia, non ha recato danni a nessuno. Non ci sono state vittime. Questa è la sostanza.

Papà Piero fa oggi, a freddo, dopo la gioia del proscioglimento di Filippo, delle considerazioni. La prima è circa il sistema giudiziario americano.

E poi: “Per Filippo inizia una nuova vita, dove potrà mettere a frutto i suoi talenti e scegliersi la sua strada. E' quello che gli auguro e che auguro a tutti i ragazzi. La sua vita non è di mia proprietà. Oggi viviamo in una società aperta che offre possibilità di realizzazione. Mi auguro che tutti i giovani possano e sappiano coglierle”.

