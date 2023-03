Perugia, l'allarme dei residenti: "Di notte fanno le corse di auto clandestine"

26 marzo 2023 a

a

a

Dopo la droga e la prostituzione, adesso anche le pericolosissime corse clandestine. Eccola l’ultima segnalazione arrivata dai residenti del quartiere perugino di Fontivegge, da sempre al centro di problematiche relative alla sicurezza. L’ultimo allarme, come detto, è quello relativo a vere e proprie corse clandestine con auto che sfrecciano per via Mario Angeloni a tarda notte. A scriverlo, nel gruppo Facebook, Progetto Fontivegge, è Giulietto Albioni, residente del quartiere, da sempre in prima linea per migliorare la vivibilità della zona...

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 26 marzo

