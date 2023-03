Terni, alla stazione ammodernati i locali della Polfer

25 marzo 2023 a

I nuovi locali che ospitano gli uffici della Polizia ferroviaria della stazione di Terni sono stati inaugurati alla presenza del questore Bruno Failla, del dirigente del compartimento di Polizia ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo, Giuseppe Simonelli, del direttore del servizio Polizia ferroviaria Olimpia Del Maffeo e delle autorità civili, militari e religiose. “La situazione di Terni – spiega Simonelli – era la più critica del compartimento e grazie alla collaborazione di Rfi, rappresentata dal dottor Moretto, è stato possibile procedere velocemente ai lavori. I nuovi ambienti, realizzati nell’ambito del progetto di ristrutturazione e di ammodernamento della stazione ferroviaria sono stati ampliati e dotati di nuovi arredi, ma soprattutto di moderni sistemi di allarme e di videosorveglianza”.

Il questore di Terni, Bruno Failla, ha tenuto a ribadire l’importanza della Polizia ferroviaria, “attiva ogni giorno nella prevenzione e nel contrasto di tutte le tipologie di illecito: immigrazione clandestina, traffico ed uso di stupefacenti, reati predatori; un fondamentale punto di riferimento in ambito ferroviario per la tutela e la sicurezza pubblica sia dei viaggiatori che di tutti i fruitori dell’hub”.

Anche il segretario provinciale generale di Fsp polizia di Stato, Vittorio Mari, ha espresso grossa soddisfazione per l'inaugurazione della nuova sede della Polizia ferroviaria, prima struttura ad essere riammodernata. "E' dal 2019 che questa segreteria provinciale, ha iniziato, - continua Mari - unica fra tutte, ad intraprendere non facili trattative con i vari dirigenti Polfer, finalizzate a rendere possibile quello che è stato inaugurato con grande soddisfazione, nell’interesse dei poliziotti e dei cittadini. Locali più grandi, tecnologicamente più evoluti, possibilità di avere alloggi per il personale che risiede fuori regione e tutte le funzionalità nuove che vanno a beneficio di una polizia più efficiente. Noi abbiamo il merito di aver creduto nel progetto e di esserci battuti per ottenerlo, di non facile realizzazione sia economica che progettuale che ha visto trattare insieme il dipartimento della pubblica sicurezza e Rfi (Rete ferroviaria italiana) che è proprietaria degli immobili. Un posto Polfer i cui appartenenti si sono distinti in questi ultimi anni in brillanti operazioni antidroga e un controllo del territorio ineccepibile che ha portato ad allontanare i malintenzionati dallo scalo ferroviario. Mi sento in dovere di ringraziare per il grande impegno profuso la dirigente Del Maffeo, il questore Failla e il dirigente Simonelli, il cui impegno è stato notevolissimo, ed Rfi che ha realizzato tutto in tempi brevi. Nei prossimi mesi ci saranno ampliamenti per gli alloggi di servizio e logistica, mentre la stazione subirà un restyling generale, realizzazione di spazi commerciali e l’installazione di telecamere per la sicurezza dei viaggiatori”.

