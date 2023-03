Perugia, 42enne in ospedale con otto coltellate: indaga la polizia

F.M. 25 marzo 2023 a

Un uomo di 42 anni è arrivato sabato pomeriggio in ospedale raccontando di essere stato accoltellato. In effetti aveva sette otto ferite da taglio tra torace, schiena e collo. Dopo essere stato sottoposto a tutti gli esami del caso al Pronto soccorso di Perugia, il 42enne è stato medicato e poi ha firmato per le dimissioni rifiutando il ricovero. Poco dopo in ospedale è arrivato anche un altro uomo, un albanese con una ferita da taglio alla mano. I due sono stati tenuti a debita distanza. Poco prima a Ponte Felcino tra gli uomini sarebbe nata una discussione sfociata in aggressione. I contorni della questione devono ancora essere chiariti. In ospedale sono quindi intervenuti gli agenti della squadra mobile che indagano sull'accaduto e stanno ricostruendo i fatti partendo dalle versioni fornite.

