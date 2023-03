Terni, elezioni e candidato del centrodestra: la palla torna nelle mani dei big nazionali

25 marzo 2023 a

La galassia del centrodestra a Terni rischia di implodere e i nomi dei possibili candidati alla carica di sindaco hanno quasi raggiunto le dita di una mano. La partita ormai si gioca a Roma e pare che i big nazionali potrebbero decidere martedì prossimo quando a palazzo Chigi si riunirà il consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni.

Nell’attesa FdI frena sulle fughe in avanti. Il partito aveva prenotato per questa mattina la sala del consiglio comunale per una conferenza stampa con il candidato sindaco in pectore, Orlando Masselli. Ma non se ne è fatto più nulla.

I meloniani ternani non hanno voluto creare un caso diplomatico in assenza dell’ok da via della Scrofa e così hanno preferito lasciar perdere l’incontro con la stampa evitando di restare col cerino acceso in mano.

Sul fronte Lega la tensione è palpabile anche se sarebbero arrivate nuove rassicurazioni da Roma.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 25 marzo 2023.

