Terni, muore a 23 anni nello scontro frontale tra due auto

Antonio Mosca 24 marzo 2023 a

a

a

A Terni una giovane di 23 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale che si è verificato nel corso della serata di venerdì 14 marzo nei pressi dello svincolo Valnerina in direzione Rieti dopo la galleria Tescino.

Tragico incidente a Collestatte, interrogatorio per il 24enne rumeno in ospedale

La ragazza ternana era al volante di una Hyundai che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Jaguar che transitava sulla corsia opposta.

"Di solito andavi sempre in treno": chi era la vittima dell'incidente mortale sull'Autosole

L’urto è stato molto violento e per la ragazza non c’è stato nulla da fare mentre il conducente dell’altra vettura è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Aumentati gli incidenti stradali con morti e feriti nell'ultimo anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.