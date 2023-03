Terni, risonanza magnetica innovativa all'ospedale Santa Maria

25 marzo 2023 a

a

a

All'ospedale Santa Maria di Terni si continua a guardare al bene dei pazienti e dell'intera comunità con macchinari sempre più all'avanguardia. Venerdì 24 marzo si è tenuto il taglio del nastro di Magnetom Skyra Fiti, nuovo software che aggiorna la risonanza magnetica, dal valore di 700.000 euro, somma interamente coperta dalla Fondazione Carit. Un'eccellenza che si basa sull’ultima piattaforma tecnica commercializzata da Siemens lo scorso anno (Skyra Fit Biomatrix) che consente sia di confermare tutte le tecniche già disponibili, sia di prevederne nuove, come ad esempio la tecnica di perfusione cerebrale senza utilizzo di mezzo di contrasto, molto utile in pediatria, sia quelle di perfusione con mezzo di contrasto per lo studio della permeabilità capillare assai efficaci in campo oncologico.

L’incremento del segnale ottenibile grazie alla nuova geometria delle bobine multicanale consente inoltre un imaging sub-millimetrico 3D ad alta risoluzione, sequenze più brevi utili per i pazienti claustrofobici e poco collaboranti. A illustrare le potenzialità della nuova eccellenza è stato Massimo Principi, dirigente della struttura complessa di Neuroradiologia.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 25 marzo 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.