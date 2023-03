Perugia, Giurisprudenza scende in campo per il nuovo Turreno

Anna Lia Sabelli Fioretti 25 marzo 2023 a

L’Università scende in campo a fianco del Comune Perugia nella realizzazione del nuovo Turreno, e nello specifico il dipartimento di Giurisprudenza che a titolo gratuito garantirà un supporto circa le possibili modalità di realizzazione e soprattutto di gestione dell’opera di recupero in virtù dell’importanza di un importantissimo attrattore culturale della città.

Nell’aula 11 del dipartimento venerdì 24 marzo si è svolto un incontro per la presentazione agli studenti del progetto “Clinica legale” poi rivisto nel titolo con un più accattivante “Urban law living Lab”. A illustrarlo Antonio Bartolini di Diritto Amministrativo, Daniele Porena delegato del rettore, Andrea Sassi direttore del dipartimento di Giurisprudenza, l’assessore comunale all’urbanistica Margherita Scoccia, Giuseppe Severini presidente del Centro Studi Giuridici e Politici dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria. Si sta delineando dunque il Turreno del futuro, dopo anni di chiusura, di silenzio e di inedia. “E’ questo con l’Università anche un rilancio del dibattito cittadino” ha precisato la Scoccia, “l’inizio di un percorso di condivisione fondamentale. Come ormai noto il nuovo Turreno sarà una struttura più flessibile. Il primo stralcio riguarderà la riqualificazione strutturale della Turrenetta che diventerà autonoma, con ingresso da via Bartolo. Utile anche per workshop e piccola accoglienza. La sala principale, anch’essa più flessibile del passato, potrà essere usata come teatro, cinema e per congressi, con la platea che si potrà trasformare in una piazza cittadina togliendo tutte le poltrone. Ora si dovrà dare il via all’affidamento dei lavori, poi si potrà parlare del progetto vero e proprio. Il supporto del dipartimento sarà importante soprattutto nella fase che riguarda la gestione ”.

Severini, a sua volta, ha portato l’esperienza del Teatro del Pavone per sottolineare come le sinergie e il partenariato siano la strada giusta e più efficace per un buon rapporto tra pubblico e privato. Un modello organizzativo, una visione di rete tutta da costruire che ha al centro l’interesse della città, “in modo tale da costruire una identità culturale della Perugia del domani”. In conclusione dopo Pasqua gli studenti di Giurisprudenza studieranno modi e procedure con i quali gli enti pubblici (Comune e Regione) potranno dare in appalto la gestione del Turreno trovando il punto di incontro più consono e più giusto con i privati (ancora tutti da trovare). “Un lavoro non semplice” come ha precisato Porena “perché ci sono delle metodologie precise da seguire cercando nel contempo di trovare degli spunti innovativi”. l Lassessore Scoccia ha ricordato che “il progetto esecutivo del primo stralcio, propedeutico al bando per l’affidamento dei lavori, è in fase di validazione. Non appena approvato, esso sarà presentato alla città insieme ai soggetti che hanno finanziato l’intervento, cioè Regione Umbria e Fondazione Perugia, in cofinanziamento con il Comune a cui è demandata la realizzazione dell'intervento di recupero e rifunzionalizzazione".

