Perugia, profanata la Madonnina di via Manuali

Profanata la Madonnina di via Manuali, nella zona del parco Santa Margherita, a Perugia. Nella notte qualcuno ha mandato in frantumi il vetro dell’edicola votiva messo a protezione della Madonnina che adesso non c’è più. I residenti parlano di un possibile atto di vandalismo e raccontano che è la seconda volta che succede un episodio di questo genere nel giro di un anno e mezzo. Al momento è impossibile ricostruire quanto accaduto.

Di certo l’episodio è di quelli che lasciano sconcertati anche se nei contorni è tutto da ricostruire. I vandali, se di atto di teppismo si può parlare come sostiene chi vive nella zona, potrebbero aver utilizzato una pietra per mandare in frantumi il vetro messo a protezione della Madonnina. Un po’ quello che era accaduto a fine 2021 quando si era registrato un fatto simile. Anche in quel caso, era il 9 novembre, ignoti avevano spaccato il vetro dell’edicola per rubare la statuetta della Madonnina che si trovava all'interno. E pure in quella situazione a segnalare l’accaduto sui social erano stati gli stessi residenti della zona che avevano rimarcato come tutta l’area fosse lasciata all’incuria più totale. Degrado tutt’ora visibile. L’area adesso è stata transennata in attesa che si faccia luce su questo triste episodio. Mentre chi vive nella zona sta già pensando a una raccolta fondi per sistemare l’edicola votiva e riposizionare la Madonnina.



