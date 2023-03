Umbria, Magione: contro l'abbandono dei rifiuti arrivano le guardie ambientali

Nicola Torrini 25 marzo 2023 a

Spazzatura abbandonata e rifiuti smaltiti in modo non corretto. A Magione arrivano le guardie per controllare e segnalare alla municipale le situazioni da sanzionare. E' stato istituito infatti nucleo di vigilanza ambientale, come annunciato dall’assessore all’ambiente del Comune, Silvia Burzigotti. “La novità più importante che abbiamo introdotto con questo ultimo Regolamento della gestione dei rifiuti – spiega Burzigotti – riguarda l’istituzione di guardie incaricate al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti, un passaggio importante. A loro compete chiarire e verbalizzare comportamenti scorretti che saranno poi sanzionati dalla polizia comunale. Per noi rimane comunque prioritario l’aspetto informativo, uno degli elementi su cui abbiamo puntato di più come amministrazione, in collaborazione con Auri e Tsa, allo scopo di favorire la riduzione dei rifiuti e il loro riciclaggio. Sono andati in questo senso gli incontri con la cittadinanza, le comunicazioni fatte attraverso social, testate giornalistiche, fino alla presenza dell’ecosportello dove è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie. Lavoriamo per far cessare l’abbandono di rifiuti. Purtroppo le discariche abusive sono una triste realtà”. E questa attività informativa e di sensibilizzazione ha portato i suoi frutti anche per quanto concerne la raccolta differenziata che si attesta su una percentuale che ha superato il 70%.

Parte la sperimentazione del cestino intelligente

