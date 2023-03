Assisi, maltratta la ex poi intervengono i familiari e finisce in rissa: sei denunciati

24 marzo 2023 a

Continuava a maltrattarla anche dopo che lei aveva messo fino al loro rapporto proprio per la gelosia ossessiva di lui che lo portava a maltrattarla, insultandola, picchiandola anche in presenza di altre persone. E pure per i suoi tradimenti. Ma il ragazzo, un giovane di 22 anni, non accettava la fine della relazione e ha preso a perseguitare la ragazza. Andava ad aspettarla fuori dal lavoro, contattava le amicizie comuni. Un giorno però la ragazza, esasperata dei suoi pedinamenti, aveva chiesto aiuto al padre e ai suoi due fratelli che sono andati sul suo posto di lavoro per chiarire la situazione. Lui allora aveva chiesto man forte al suo di padre e a uno dei suoi fratelli. Ne era nata una furibonda lite che aveva convinto la ragazza a chiamare per la prima volta dall'inizio dei maltrattamenti, la polizia di Stato.

Al termine delle attività di rito, gli agenti del Commissariato hanno quindi denunciato 22enne per i reati di atti persecutori, rissa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sono stati, altresì, denunciati per i reati di rissa, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni il padre e i due fratelli della giovane, oltre al padre e al fratello dell’ex compagno.

