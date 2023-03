Perugia, aggredisce coppia fuori da una discoteca: Daspo Willy per un 23enne

24 marzo 2023 a

Un Daspo Willy è stato emesso dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, nei confronti di un 23enne di origini straniere che qualche settimana fa aveva aggredito una coppia di ragazzi all'esterno di una discoteca. Secondo quanto appurato dai poliziotti di Perugia, è emerso che il giovane dopo aver importunato un coetaneo, aveva aggredito una coppia di ragazzi che erano intervenuti in difesa di quest’ultimo. Dalle verifiche sul 23enne è emerso, anche che si era reso protagonista – lo scorso mese di gennaio – di un episodio analogo nei pressi di un altro locale di pubblico spettacolo a Perugia; circostanza che aveva portato il Questore di Perugia a emettere nei suoi confronti un provvedimento di Daspo Willy. A questo punto il questore ha emesso nei suoi confronti un secondo provvedimento: per la durata di due anni, gli sarà vietato l’accesso al locale di pubblico spettacolo nei pressi del quale è avvenuta l’aggressione, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze.

