Foligno, investe due ragazzi davanti alla stazione: denunciato

Ha investito due ragazzi che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali e poi si è dileguato. I giovani sono stati soccorsi e portati in ospedale a Foligno: la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata per le ferite riportate mentre fortunatamente per il giovane non ci sono state ferite gravi. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa mentre i ragazzi andavano a scuola. I carabinieri intervenuti sul posto hanno effettuato tutte le indagini del caso rintracciando il conducente. Si tratta di un uomo di origine straniera che sottoposto a droga e alcol test è risultato negativo. E' stato denunciato per lesioni personali aggravate.

