Terni, agenzia organizza funerale a Lugnano in Teverina senza autorizzazioni

I Carabinieri della Stazione di Lugnano in Teverina, in provincia di Terni, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni il titolare di un’agenzia funebre di Roma per “abusivo esercizio di una professione” e per “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”.

Lo scorso mese di settembre, a Roma, per cause naturali, è deceduto un 88enne, residente nella capitale ma di origini lugnanesi. Il nipote dell’anziano defunto ha provveduto a organizzarne le esequie e il conseguente trasporto della salma presso il cimitero di Lugnano in Teverina, dove era prevista la tumulazione, incaricando dell’incombenza un’agenzia funebre di Roma.

A seguito delle indagini condotte dai Carabinieri è emerso però che l’Agenzia funebre incaricata, da accertamenti presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, risultava inattiva, e quindi non autorizzata a operare. Inoltre, il titolare dell’Agenzia non avrebbe neanche provveduto al pagamento dei diritti di tumulazione in favore del Comune di Lugnano, al quale ha poi dovuto provvedere personalmente il nipote del defunto nei giorni successivi.

Infine, da ulteriori accertamenti, è emerso che il nulla osta sanitario per il trasporto della salma in altro comune è stato richiesto e ritirato presso la Asl di Roma solo alcuni giorni dopo l’effettivo trasporto della salma.

Pertanto, il titolare dell'agenzia funebra è stato denunciato.

