Stasera venerdì 24 marzo a Benedetta Primavera Patty Pravo e Giorgia

24 marzo 2023 a

Torna in prima serata su Rai 1, stasera, venerdì 24 marzo Benedetta primavera, lo show di Loretta Goggi arrivato alla terza e penultima puntata. Affiancata da Luca e Paolo, venerdì sera, avrà importanti ospiti televisivi e musicali. Sul palco arriveranno due regine della musica italiana come Patty Pravo e Giorgia. Sarà poi presente Mara Venier, che da Domenica In parlerà della sua decennale esperienza nel mondo dello spettacolo e gli attori Giampaolo Morelli e Ilena Pastorelli. Presente poi, come in ogni precedente puntata anche Flavio Insinna.

