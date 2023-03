Terni, rotatorie: via libera alla realizzazione dalla prima commissione

24 marzo 2023 a

Terni e le rotatorie, la ‘saga’ amministrativa continua. Giovedì 23 marzo 2023 a palazzo Spada la I commissione si è riunita per trattarne due: quella – è già esistente la provvisoria – esistente lungo via del Centenario e la nuova da realizzare all'incrocio tra via Oberdan e via Battisti, a ridosso del centro cittadino.

In entrambi i casi è arrivato il semaforo verde. La più attenzionata e anche al centro di polemiche riguarda l'area di Borgo Rivo: è arrivato l'ok alla variante al piano attuativo in variante parziale al Prg tra la località di Collerolletta e via del Centenario, con il coinvolgimento dell'azienda Edilizia 94 srl e la lottizzazione in via di sviluppo lungo via Furbini.

In sostanza si chiude il percorso per l'approvazione a tre mesi di distanza – datata 12 dicembre 2022 – dall'adozione del consiglio comunale.

