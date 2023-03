Orvieto, ubriaco guida il tir sull'autostrada del sole: bloccato dalla Polstrada

Davide Pompei 24 marzo 2023 a

Ritiro della patente e denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza per un 55enne straniero che viaggiava verso sud, lungo l'A1, nel tratto in provincia di Terni, zigzagando pericolosamente a bordo di un tir.

Sottoposto all'etilometro, il conducente è risultato positivo all'alcool cinque volte oltre lo zero previsto per gli autotrasportatori in servizio rilevando una misurazione pari a 2,76 g/l.

È solo grazie all'intervento degli agenti della polizia stradale di Orvieto se si è potuto evitare un grave incidente.

Numerose le segnalazioni degli automobilisti giunte alla sala operativa di Fiano Romano.

Rocambolesche le modalità di avvicinamento dell'uomo, rintracciato a una decina di chilometri dallo svincolo autostradale.

