Bombardiere B-52 in volo per un'ora sopra il cielo dell'Umbria

Un bombardiere americano B-52 ha sorvolato il cielo dell’Umbria, nella giornata di mercoledì, compiendo una serie di manovre circolari sopra Assisi. Il B-52 è il simbolo della Guerra Fredda, del potere nucleare e della paura della fine dell’umanità. Oggi solca ancora i cieli di tutto il mondo e la US Air Force ha rilasciato nuovi aggiornamenti che terranno operativi gli aerei B-52H fino al 2050. Velivolo ritenuto indispensabile dagli Usa, è capace di raggiungere i 1.046 km/h e ce ne sono 744 esemplari. Impegnato in Europa in missioni a supporto della NATO e dei partner degli Stati Uniti, in queste settimane sta facendo la spola tra la base spagnola di Moron de La Frontera e lo spazio aereo russo. Mercoledì ha raggiunto l’Umbria restandoci per oltre un’ora, nell’area compresa tra Perugia e San Severino Marche, rigorosamente con il trasmettitore acceso in modo da essere localizzato dai Paesi alleati.

