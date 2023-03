Perugia, barista rapinata con pistola puntata in faccia

Francesca Marruco 24 marzo 2023 a

"E’ entrato nel bar e si è avvicinato al bancone: quando mi è stato più vicino ha tirato fuori una pistola e me l’ha puntata contro. Mi ha detto questa è una rapina, non è uno scherzo, tira fuori i soldi”. Inizia così il racconto di Nicky, la barista del locale di Sant’Enea che mercoledì pomeriggio è stata vittima di una rapina a mano armata. “Purtroppo - prosegue - in quel momento ero da sola, o meglio nell’altra sala c’erano sei- sette uomini che giocavano a carte ma non si sono resi conto di niente e quell’uomo mi ha detto che avessi urlato mi avrebbe sparato"

