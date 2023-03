Foligno, storico incontro tra Quintana e Palio di Siena: il Drago in visita al Giotti

Gabriele Burini 24 marzo 2023 a

a

a

E’ un evento storico quello che si terrà domenica a Foligno. Una delegazione di Siena della Contrada del Drago verrà in visita al Rione Giotti. E così, di fatto, una significativa presenza del Palio di Siena conoscerà una dei rioni della Quintana di Foligno. I giovani contradaioli senesi saranno in visita al Rione guidato dal priore Alfredo Doni. “La Contrada del Drago organizza spesso delle attività e delle uscite con i ragazzi – racconta Luigi Consonni, consigliere del Rione vincitore dell’ultima Giostra - In una di queste giornate ha deciso di far conoscere una manifestazione storica diversa da quella del Palio. Io sono un contradaiolo del Drago da qualche anno, e mi hanno contattato per organizzare l’uscita e far conoscere la Quintana di Foligno ai loro ragazzi. Per il Rione Giotti è la prima volta che c’è un incontro con una Contrada del Palio di Siena. L’abbiamo accolto con grande entusiasmo e speriamo che sia propedeutica anche per un’uscita dei nostri giovani a Siena per fargli conoscere la Contrada del Drago”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 24 marzo

Metelli: "Quintana amore infinito. Esalta i valori del sociale e il senso di appartenenza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.