Marsciano, si opera di tumore e porta a termine la maratona di Roma

Gabriele Burini 24 marzo 2023 a

a

a

Portare a termine una maratona è cosa per pochi. Farlo due anni dopo un’operazione al seno, causa tumore, è ancor più bello e significativo. Protagonista di questa storia è Claudia Maggiurana, marscianese, che l’11 marzo 2021 ha subito un’operazione al seno e il 19 marzo 2023 ha corso la sua prima maratona. Solo dopo due anni ha portato a termine la 28esima edizione della corsa podistica internazionale (42,195 km) che si è disputata domenica scorsa nella capitale, con il tempo di 4h 49'30"16 e con i colori dell'Atletica Capanne Pro Loco Athletic Team. Un’esperienza unica per chi, prima di otto mesi fa, non aveva nemmeno cominciato a correre.

Claudia Maggiurana, dopo aver sconfitto un tumore al seno ora punta alla maratona di Roma

“Dopo l’operazione – racconta - ho ripreso possesso del mio corpo insieme alla chemioterapia, che ho cominciato a maggio ‘21. Allo stesso tempo ho iniziato a correre da autodidatta. Poi, a fine luglio del ‘22, ho chiesto a Sauro Mencaroni dell'Atletica Capanne di allenarmi per la maratona partendo da zero”. Per raggiungere il risultato, Claudia ha seguito un’alimentazione naturale e un’adeguata preparazione atletica. Ma ha anche sviluppato “una giusta preparazione mentale. L'ultima volta che sono scesa a Roma era per registrare un programma ed ero in attesa del referto dell'esame istologico. Dopo poco tempo sono tornata a Roma ma per correre 42,195 km con il trionfo di averli corsi tutti, orgogliosa del percorso fatto e portando la mia vittoria personale e la mia testimonianza”. Molte le emozioni vissute. “E’ stato come correre la maratona della vita. Ci sono riuscita grazie al supporto e all’energia che mi hanno trasmesso le persone care, gli amici e non solo. Sono stati 42 km costruiti sulla felicità della vita. Ho affrontato un uragano dal nome tumore e oggi posso dire di avere spiegato le ali in questa lunga corsa e di avere attraversato la tempesta e portato la mia testimonianza. Il top che ho usato era il reggiseno post operatorio”.

Bambini giocano nel parco e trovano la refurtiva

E dopo la sua esperienza di malattia, Claudia ha deciso di fare di più. L'8 marzo 2022 ha fondato l'associazione Vivo a Colori, per sostenere le attività della Breast Unit dell’ospedale di Perugia e supportare il percorso di chi si è trovata ad affrontare la malattia, nonché sensibilizzare l’aspetto preventivo della patologia: il tumore alla mammella. A breve l’associazione effettuerà la sua prima donazione, un tatuatore medicale in grado di eseguire diversi tipi di trattamenti tra cui la ricostruzione non chirurgica dell'areola mammaria e del capezzolo.

Laura Chiatti e Marco Bocci cittadini onorari di Magione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.