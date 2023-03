Umbria, Zubin Mehta a Orvieto per il concerto di Pasqua Rai 1

23 marzo 2023 a

Laura Musella, soprano, anima e promotrice di Progetto Omaggio all'Umbria, rimarca il numero sedici, ovvero quello che connota i concerti che ha avuto “l'onore” di organizzare per celebrare la Pasqua di Rai . Anche quest'anno tocca a lei domani, venerdì 24 marzo, sarà registrato in uno dei luoghi più rinomati al mondo: il Duomo di Orvieto. “Il concerto - ha spiegato Musella - verrà registrato alle 17.30 e poi trasmesso su Rai 1 il Venerdì santo dopo la Via Crucis”.

Protagonisti l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, il direttore sarà Zubin Mehta che, ritornando al concetto dei numeri significativi, all'età di 86 anni per la dodicesima volta parteciperà da protagonista alla rassegna diretta da Musella.

“Il concerto - ha detto Musella - verrà trasmesso anche in Eurovisione e riproposto da Rai Cultura nei giorni successivi alla messa in onda su Rai Uno”.

Va specificato che l'ingresso al Duomo di Orvieto è libero fino all'esaurimento della capienza che anche le riprese televisive consentiranno, e comunque alle ore 17 per motivi organizzativi verranno bloccati gli accessi.

Il programma del concerto prevede la sinfonia n.4 in Mi Bemolle maggiore “Romantica” e il “Te Deum” in do maggiore per soli, coro e orchestra di Anton Bruckner. “Si tratta - ha spiegato il maestro Ragni - di un compositore tanto amato dal celebre direttore d'orchestra Zubin Mehta e di una musica dalla forte intensità che sarà dedicato soprattutto a tutti i bambini che subiscono situazioni di sofferenza”.

